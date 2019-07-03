От брендинга до нейминга
Помогу создать бренд от названия и логотипа до полноценного фирменного стиля. Придумаю дизайн упаковки товара и любой полиграфии. Люблю логичность, аккуратность и обоснованность в работе, поэтому анализирую потребности клиента и решаю задачи, а не делаю просто красиво.
Сценарий работы:
1. Заполнение брифа заказчиком;
2. Разработка дизайна;
3. Презентация концептов и доработка утвержденного варианта;
4. Сдача проекта.
Работаю по предоплате — 50%, либо безопасная сделка.
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Отзывы заказчиков
$84
10 баллов
3 года назад
Дизайн на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Добротная постановка задачи, всегда на связи, оплата как положено. Советую!
$25
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно! Буду снова работать с Алексеем
Ответный отзыв
Ясная постановка задачи + предоставление всех необходимых материалов + оплата в срок + приятное общение = идеальное сотрудничество. Благодарю!
$8
10 баллов
6 лет назад
Алексей прекрасно справился с поставленной задачей. Все качественно и в срок. Ответственный и креативный подход к делу!
Ответный отзыв
Ольга предоставила все материалы по проекту, давала быструю обратную связь и провела своевременную оплату. Итог: приятное сотрудничество + моя настоятельная рекомендация другим исполнителям.
$24
10 баллов
6 лет назад
Быстро, качественно, с первой попытки. Вообщем все по делу, все хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная обратная связь. Рекомендую.
$12
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, рекомендую.
Ответный отзыв
Внятная постановка задачи, оплата в срок, я доволен.
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