Mohenjo

Алексей Mohenjo

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
От брендинга до нейминга

Помогу создать бренд от названия и логотипа до полноценного фирменного стиля. Придумаю дизайн упаковки товара и любой полиграфии. Люблю логичность, аккуратность и обоснованность в работе, поэтому анализирую потребности клиента и решаю задачи, а не делаю просто красиво.

Сценарий работы:

1. Заполнение брифа заказчиком;

2. Разработка дизайна;

3. Презентация концептов и доработка утвержденного варианта;

4. Сдача проекта.

Работаю по предоплате — 50%, либо безопасная сделка.

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Отзывы заказчиков

iconmax363
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$84
10 баллов
3 года назад
Pdf презентация
Дизайн на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
Добротная постановка задачи, всегда на связи, оплата как положено. Советую!
Ответный отзыв
formawear
Валерия 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Наружная реклама
Работа выполнена быстро и качественно! Буду снова работать с Алексеем
Ясная постановка задачи + предоставление всех необходимых материалов + оплата в срок + приятное общение = идеальное сотрудничество. Благодарю!
Ответный отзыв
olgacompass
Ольга 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Красочный пост для детского центра
Алексей прекрасно справился с поставленной задачей. Все качественно и в срок. Ответственный и креативный подход к делу!
Ольга предоставила все материалы по проекту, давала быструю обратную связь и провела своевременную оплату. Итог: приятное сотрудничество + моя настоятельная рекомендация другим исполнителям.
Ответный отзыв
KolGoon
Борис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$24
10 баллов
6 лет назад
Дизайн буклета
Быстро, качественно, с первой попытки. Вообщем все по делу, все хорошо, рекомендую.
Грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная обратная связь. Рекомендую.
Ответный отзыв
vitalikroslakov
Росляков 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Оцифровка подписи.
Спасибо, рекомендую.
Внятная постановка задачи, оплата в срок, я доволен.
Ответный отзыв
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