От брендинга до нейминга

Помогу создать бренд от названия и логотипа до полноценного фирменного стиля. Придумаю дизайн упаковки товара и любой полиграфии. Люблю логичность, аккуратность и обоснованность в работе, поэтому анализирую потребности клиента и решаю задачи, а не делаю просто красиво.

Сценарий работы:

1. Заполнение брифа заказчиком;

2. Разработка дизайна;

3. Презентация концептов и доработка утвержденного варианта;

4. Сдача проекта.

Работаю по предоплате — 50%, либо безопасная сделка.