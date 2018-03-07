Здравствуйте, Вы представляете команду? Берете ли сайты на продвижение по М и МО? Какой порядок действий? Есть ли пример отчета? Удачные кейсы?
✔ WORDPRESS / ✔ BITRIX / ✔ OPENCART Занимаюсь разработкой веб-сайтов. Правки, доработки, seo-оптимизация, внедрение технических аудитов. Работа по договору ИП в РФ.
- Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется рерайт статей по ЛПДС-линейно производственным-диспетчерским станциямРерайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Продвижение страницы компании в фейсбук, настройка рекламы, ЦА Сфера: медицинский туризм (клиника). На европейские страны (Швейцария, Франция, Англия, Португалия, Люксембург, Испания, Италия) Контент создавать не нужно, работать с подписчиками, отвечать на их вопросы - не нужно. Более подробная ...Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, Требуется разместить статьи на сайте. Wordpress. Порядка 90-110 статей. Текст, без фото. Сделать SEO оптимизацию - title, description в yoast Ссылки ЧПУ В статьи требуется добавить форму заявки и номер телефона ссылкой. Прошу указать сроки и стоимость за проект.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется составить семантическое ядро для веб-студии. Основные услуги: -Создание сайтов -Маркетинг и реклама -Продвижение сайтов -Сопровождение и поддержка сайтов -Дизайн, разработка фирменного стиля -Аналитика, внутренний аудит сайта Ядро будет использоваться для создания структуры сайта и seo. Разделить на информационные, коммерческие. Скиньте пример своих семантических ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется настроить передачу с форм захвата (сайт на wordpress, формы созданы contact form 7) информацию в Битрикс24 (через API) создавая лиды. Прошу сразу указывать стоимость.1С-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Создать открытку (рассылка по email) для поздравления партнеров с праздником "День строителя" 12.08.2018 В открытке использовать лого компании (см. вложение) - сфера деятельности компании наливные промышленные полы. Несколько вариантов открытки. Исходники работы в psd или crd. Прошу указывать в ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется настроить форму подписки Unisender, таким образом ([url=https://www.unisender.com/ru/support/integration/api/subscribe]через API[/url]) чтобы email добавлялся в список контактов без подтверждения подписки и после чего уходило автоматическое (правило настроено) welcome-письмо (уже создано).Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется консультация по удалению атрибутов в ИМ через запрос в MySQLВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
написать текст на лендинг строительной тематики – кровля, отделка [url=https://goo.gl/HB6aSM]https://goo.gl/HB6aSM[/url]Продающие тексты11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно создать дизайн landing page Услуги: 1.Переделка крыши старого дома под мансарду. 2.Надстройка мансардного этажа. 3.Изменение конфигурации кровли 4.Реконструкция и ремонт кровли.(установка мансардных окон,кровельная вентиляция,водосточные системы). 5.Пристройка к дому. 6.Пристройка к дому под общую крышу. 7.Свайно-винтовой фундамент. 8.Замена окон. 9.Утепление(цоколь,стены,кровля,пол.) 10.Отделка фасада: Сайдинг (виниловый,фиброцементный,ДПК,деревянный) ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Редизайн существующего сайта по макетам.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад