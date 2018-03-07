Продвижение страницы компании в фейсбук, настройка рекламы, ЦА Сфера: медицинский туризм (клиника). На европейские страны (Швейцария, Франция, Англия, Португалия, Люксембург, Испания, Италия) Контент создавать не нужно, работать с подписчиками, отвечать на их вопросы - не нужно. Более подробная ...