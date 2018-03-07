akaligraf

Александр akaligraf

 
39 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад

✔ WORDPRESS / ✔ BITRIX / ✔ OPENCART Занимаюсь разработкой веб-сайтов. Правки, доработки, seo-оптимизация, внедрение технических аудитов. Работа по договору ИП в РФ.

WordPressOpenCartБитриксSEO-оптимизация
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$15
выплачено фрилансерам
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  • Продвижение страницы компании в фейсбук

    Продвижение страницы компании в фейсбук, настройка рекламы, ЦА Сфера: медицинский туризм (клиника). На европейские страны (Швейцария, Франция, Англия, Португалия, Люксембург, Испания, Италия) Контент создавать не нужно, работать с подписчиками, отвечать на их вопросы - не нужно. Более подробная ...

    Социальные сети (SMM и SMO)23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить статьи на сайте

    Здравствуйте, Требуется разместить статьи на сайте. Wordpress. Порядка 90-110 статей. Текст, без фото. Сделать SEO оптимизацию - title, description в yoast Ссылки ЧПУ   В статьи требуется добавить форму заявки и номер телефона ссылкой. Прошу указать сроки и стоимость за проект.

    WordPressСтатьи для сайтаSEO-оптимизация
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать семантическое ядро для веб-студии

    Требуется составить семантическое ядро для веб-студии.  Основные услуги: -Создание сайтов -Маркетинг и реклама -Продвижение сайтов -Сопровождение и поддержка сайтов -Дизайн, разработка фирменного стиля -Аналитика, внутренний аудит сайта Ядро будет использоваться для создания структуры сайта и seo. Разделить на информационные, коммерческие. Скиньте пример своих семантических ...

    Аудит сайтаСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать открытку

    Создать открытку (рассылка по email) для поздравления партнеров с праздником "День строителя"  12.08.2018 В открытке использовать лого компании (см. вложение) - сфера деятельности компании наливные промышленные полы. Несколько вариантов открытки. Исходники работы в psd или crd. Прошу указывать в ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Специалист API Unisender

    Требуется настроить форму подписки Unisender, таким образом ([url=https://www.unisender.com/ru/support/integration/api/subscribe]через API[/url]) чтобы email добавлялся в список контактов без подтверждения подписки и после чего уходило автоматическое (правило настроено) welcome-письмо (уже создано).

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание дизайна landing page

    Добрый день! Нужно создать дизайн landing page Услуги: 1.Переделка крыши старого дома под мансарду. 2.Надстройка мансардного этажа. 3.Изменение конфигурации кровли 4.Реконструкция и ремонт кровли.(установка мансардных окон,кровельная вентиляция,водосточные системы). 5.Пристройка к дому. 6.Пристройка к дому под общую крышу. 7.Свайно-винтовой фундамент. 8.Замена окон. 9.Утепление(цоколь,стены,кровля,пол.) 10.Отделка фасада: Сайдинг (виниловый,фиброцементный,ДПК,деревянный)     ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mohenjo
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создать открытку
Александр чётко ставит задачи и корректирует по ходу работы, всегда на связи, оплата своевременная. Приятное сотрудничество!
Алексей, всегда на связи, внимательно выслушал все пожелания, представил больше вариантов чем было изначально в ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
a_k
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Специалист API Unisender
Спасибо за работу, четкое задание, быстрая оплата
Отличный исполнитель! Все сделано в сроки и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Консультации по MySQL
Всё отлично! Рекомендую! :)
Все отлично, спасибо за работу! Сотрудничаю первый раз, но 100% не последний!
Ответный отзыв
Astik_Yus
25 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Создание дизайна landing page
Сотрудничеством с Александром очень доволен. Тз предоставил, с предоплатой и обратной связью проблем никаких не было. Всем рекомендую!
Сотрудничеством доволен, Асилбек всегда на связи, на выходе получил по дизайну то, что хотел. Рекомендую!
Ответный отзыв
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта по макетам
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ, понимает, что в итоге желает получить. Быстро проверил, быстро оплатил. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена качественно, сроки соблюдены. Руслан всегда на связи.
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