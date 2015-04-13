Одностраничный буклет формата А4, презентующих компанию и продукт который она производит. Шапка, вкратце данные о компании, внизу табличка со сравнительным анализом двух программных продуктов. Внизу подвал из логотипов сопутствующих компаний. Есть макет с блоками текста, ...
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен6 лет назад
5 страниц, сайт-визитка, без анимаций, динамики и прочего. Чистый хтмл. Указывайте сроки и цену.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужен дизайн сайта-визитки небольшой айти конторы. Главная и 5-7 шаблонных внутряков. В заявке указывайте пожалуйста предварительные цены и сроки.Завершен6 лет назад
Надо добавить пару текстовых строк в cdr макет для печати стикера.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ну суть в заголовке, есть лого в кореле, нужно выдрать и подготовить для печати его на наклейках. Шаблон для печати есть, работы на несколько минут. Оплата исключительно Яндекс Деньгами.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен векторный логотип, в основе космический корабль "Восток" на фоне нашего шарика. Два-три цвета, не сильно нагруженный графикой. В заявке жду цену, сроки, количество вариантов. Оплата только ЯД по курсу цб на момент ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сверстать простенькую главную. Примерный макет в приложении. Макет во вложении. Срок: до вечера этой субботы. Бюджет вследствии простоты макета небольшой. Пишите стоимость в заявке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Дизайн программного продукта, стиль веб 2.0, никаких изысков, пару блоков информации + видео на странице. Есть небольшое тз. Бюджет по минимуму, срок 1 день. Стоимость в заявке пишите. P.S. ...Завершен10 лет назад
Приветствую всех. Есть макет = морда+каталог домов+страничка дома+простыня статей, новостей и т.д. По сути, обычный интернет магаз, без варианта покупки товара. В заявке хочу видеть тип движка, бюджет и срок исполнения. ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Сайт по строительству бань и садовых домиковЗавершен10 лет назад
- $240
сделать 3 логотипа в рамках одного проекта, ну и сделали. Дайте уже закончить проект, у меня даже тз нет, все на словах обсуждалось.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Так как Яндекс решил отказаться от показа рекламных объявлений справа, в пользу медийно контекстных баннеров (назвав это непотребство БАЯН), хочется сделать интересный, запоминающийся баннер по строительству домов и ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $180
Дизайн внутренних страниц.Завершен12 лет назад
- $400
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Название сайта: рейтингстрой.рф Целевая аудитория: люди старше 30 лет, ищущие компанию для постройки частного дома. Требуется сделать дизайн главной страницы. Схематичный макет в приложении. ...Завершен12 лет назад
- $200
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется продумать структуру [блоки информации, баннеров и т.д. а также их расположение] для внешних и внутренних страниц для нового проекта. После создания структуры, требуется написать ТЗ (можно в ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Сайт Главная (шапка, меню иконками, внизу текст, справа новости) + несколько уникальных внутренних(одна из внутренних - подобие магазина, т.е. товары, цена, разделение по категориям). Верстка + Wordpress + Перенос материалов со старого ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Здравствуйте, требуется ответственный дизайнер для создания макета сайта фирмы, занимающейся ремонтом квартир, офисов, коттеджей и т.д. Стиль сайта предполагается "журнальный", структура меню отсюда http://slavremont.ru/ Но стиль не анимационный, а с использованием качественных ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть сайт, http://викториясубота.рф/rada ,который надо переделать (файл макета во вложении). Основная проблема в нем это меню. Оно не резиновое и позволяет расположить в нем всего несколько пунктов. ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $500
Требуется на основе имеющихся двух старых дизайнов слепить новую главную страницу. ТЗ отправлю исполнителю. В заявках пишите цены и сроки.Дизайн сайтов91 заявкаЗакрыт13 лет назад
День добрый, уважаемые Фрилансеры. Есть новый сайт, нужно текстовое наполнение на 17 внутренних страниц(2-2.5к знаков)+главная. Требуется копирайтер не понаслышке знакомый с отделочными/ремонтными работами. При этом нужно гармонично включать по паре ключевых слов на ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад