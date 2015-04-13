KolGoon

Борис KolGoon

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$24
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
10
безопасных платежей

  • Дизайн буклета

    Одностраничный буклет формата А4, презентующих компанию и продукт который она производит. Шапка, вкратце данные о компании, внизу табличка со сравнительным анализом двух программных продуктов. Внизу подвал из логотипов сопутствующих компаний. Есть макет с блоками текста, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • HTML Верстка сайта

    5 страниц, сайт-визитка, без анимаций, динамики и прочего. Чистый хтмл. Указывайте сроки и цену.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте. Нужен дизайн сайта-визитки небольшой айти конторы. Главная и 5-7 шаблонных внутряков.  В заявке указывайте пожалуйста предварительные цены и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перенос лого из Corel на шаблон печати, для распечатки наклеек

    Ну суть в заголовке, есть лого в кореле, нужно выдрать и подготовить для печати его на наклейках. Шаблон для печати есть, работы на несколько минут. Оплата исключительно Яндекс Деньгами.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип

    Нужен векторный логотип, в основе космический корабль "Восток" на фоне нашего шарика. Два-три цвета, не сильно нагруженный графикой. В заявке жду цену, сроки, количество вариантов. Оплата только ЯД по курсу цб на момент ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка главной

    Сверстать простенькую главную. Примерный макет в приложении. Макет во вложении. Срок: до вечера этой субботы. Бюджет вследствии простоты макета небольшой. Пишите стоимость в заявке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простейший дизайн главной

    Дизайн программного продукта, стиль веб 2.0, никаких изысков, пару блоков информации + видео на странице. Есть небольшое тз. Бюджет по минимуму, срок 1 день. Стоимость в заявке пишите. P.S. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка на движок строительного сайта

    Приветствую всех. Есть макет = морда+каталог домов+страничка дома+простыня статей, новостей и т.д. По сути, обычный интернет магаз, без варианта покупки товара. В заявке хочу видеть тип движка, бюджет и срок исполнения. ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотипы для компании

    $240

    сделать 3 логотипа в рамках одного проекта, ну и сделали. Дайте уже закончить проект, у меня даже тз нет, все на словах обсуждалось.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Идея сюжета анимированного баннера

    $60

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Так как Яндекс решил отказаться от показа рекламных объявлений справа, в пользу медийно контекстных баннеров (назвав это непотребство БАЯН), хочется сделать интересный, запоминающийся баннер по строительству домов и ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта о строительных компаниях

    $400

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Название сайта: рейтингстрой.рф Целевая аудитория: люди старше 30 лет, ищущие компанию для постройки частного дома. Требуется сделать дизайн главной страницы. Схематичный макет в приложении. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Структура сайта и техзадание на дизайн

    $200

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется продумать структуру [блоки информации, баннеров и т.д. а также их расположение] для внешних и внутренних страниц для нового проекта. После создания структуры, требуется написать ТЗ (можно в ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть на Wordpress

    $250

    Сайт Главная (шапка, меню иконками, внизу текст, справа новости) + несколько уникальных внутренних(одна из внутренних - подобие магазина, т.е. товары, цена, разделение по категориям). Верстка + Wordpress + Перенос материалов со старого ...

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн фирмы по ремонту квартир, офисов, коттеджей

    $1000

    Здравствуйте, требуется ответственный дизайнер для создания макета сайта фирмы, занимающейся ремонтом квартир, офисов, коттеджей и т.д. Стиль сайта предполагается "журнальный", структура меню отсюда http://slavremont.ru/ Но стиль не анимационный, а с использованием качественных ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать меню на существующем сайте

    $200

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть сайт, http://викториясубота.рф/rada ,который надо переделать (файл макета во вложении). Основная проблема в нем это меню. Оно не резиновое и позволяет расположить в нем всего несколько пунктов. ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн сайта визитки

    $500

    Требуется на основе имеющихся двух старых дизайнов слепить новую главную страницу. ТЗ отправлю исполнителю. В заявках пишите цены и сроки.

    Дизайн сайтов91 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта по ремонту квартир

    День добрый, уважаемые Фрилансеры. Есть новый сайт, нужно текстовое наполнение на 17 внутренних страниц(2-2.5к знаков)+главная. Требуется копирайтер не понаслышке знакомый с отделочными/ремонтными работами. При этом нужно гармонично включать по паре ключевых слов на ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Mohenjo
36 лет
7 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$24
10 баллов
6 лет назад
Дизайн буклета
Грамотная постановка задачи, приятное общение, своевременная обратная связь. Рекомендую.
Быстро, качественно, с первой попытки. Вообщем все по делу, все хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв
God_Of_Code
Альберт 
23 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
HTML Верстка сайта
HTML
Крайне доволен работой с Борисом. Хотелось бы в дальнейшем сотрудничать. Обязательно рекомендую!
Прекрасный исполнитель. Все четко, верстка на высоте, все сроки соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
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onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Всё супер!!!
Все качественно, все срок. Буду обращаться еще. Всем рекоммендую.
Ответный отзыв
Liu411
Юля 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Изменить макет для печати
Сделали всё быстро, чёткое ТЗ, оплата мгновенно. Спасибо за заказ! Рекомендую!
Все отлично, правки быстрые, понимание чего хотят мгновенное. К сотрудничеству строго рекомендую.
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IvanTru
Иван 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Перенос лого из Corel на шаблон печати, для распечатки наклеек
Четкое ТЗ, своевременная оплата.
Быстро, качественно и именно то, что нужно.
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