Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен46 заявок1218 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен дизайн сайта-визитки небольшой айти конторы. Главная и 5-7 шаблонных внутряков. 

В заявке указывайте пожалуйста предварительные цены и сроки.

Дизайн сайта
5 лет назад
KolGoon
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$150
7 дней
Все качественно, все срок. Буду обращаться еще. Всем рекоммендую.
Всё супер!!!