Ищу дизайнера. Необходимо нарисовать дизайн лендинга в формате psd

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок216 просмотров
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Тематика: оказание услуг по лидогенерации. Срок — 24.03.2019, до 21:00. Прикрепляйте примеры ваших работ при отклике на объявление. Подробности обсудим с кандидатами. Бюджет - 2 500 руб.

Дизайн лендинга
5 лет назад
slobodyanyuknd
Надежда 
57 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад