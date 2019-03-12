Имиджевый лендинг

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок231 просмотр
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Здравствуйте! Необходим уверенный в своих силах веб-дизайнер среднего уровня и выше для разработки дизайна для имиджевого лендинга по цифровыми товарами. Текст и примеры сайтов предоставляю. В верстки нет необходимости.

Если сработаемся, в дальнейшем возможны ещё задачи связанные с разработкой макетов для лендингов и веб-приложений. Основные проекты будут связаны с игровой индустрией.

От вас необходим хороший уровень владения Photoshop, желательно владение векторной графикой и Illustrator.

Использование других программ для веб-дизайнера приветствуется.

Важно, чтобы вы понимали основы UI/UX и юзабилити, имели хороший дизайнерский вкус, а так же понимали основы маркетинга. Желательно, чтобы имели представление о верстке и работе браузеров.

Хотелось бы увидеть ваши работы и то, во сколько вы оцениваете дизайн лендинга на 6 блоков.

5 лет назад
mi_altin
Михаил 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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