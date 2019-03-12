Доработка адаптива моб версии(выпадающее меню ЛК)

Дизайн делали давно и потеряли исходники. Нужно все восстановить в figma. Все экраны тут: https://drive.google.com/folderview?id=1xT88O6k71XgXdNCnECgY7vWNkF4Kb23N Шрифты знаем, иконки придется подбирать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
с дизайнером все согласовано, нужны кнопки (выпадающие)
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