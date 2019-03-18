Персональный проект для Vitilik

$60
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка132 просмотра
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Необходимо разработать главную страницу сервиса аналитики. 

ТЗ обсудили в личной переписке.

Сроки - до конца текущей недели.

5 лет назад
lubomirskiy
Владислав 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$60
4 дня
Отлично справился, продолжаем работу!
Приятный заказчик: на связи, понятные хотелки, оплата. Всегда приятно сотрудничать с хорошими людьми! Всем рекомендую!
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