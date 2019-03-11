Дизайн интернет магазина. Одежда

Есть действующий сайт CMS modX Сейчас необходимо: 1. сделать дизайн главной страницы (адаптив и мобильная версия). Структура страницы во вложении, 2. в блоке о нас необходим seo-копирайт не более 1000 символов 3. подправить все внутренние страницы, т.к. изменится шапка, 4. сверстать ...