Дизайн интернет магазина. Одежда

Работы по двум сайтам сделанным на Wordpress с редактором Elementor, внести мелкие правки в дизайн - настроить автоматизированную рассылку новых постов, подготовить сайт к работе. Исправить ошибки обозначенные в комплексном аудите сайта. Понять и разрешить ...
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Нужен адаптивный дизайн в трех разрешениях 1920, 960, 320.
Макеты делаем в Фигме.
Тематика - спортивная одежда. ЦА - премиум.
Что нравится - магазин Розетка.
Логотип, цвета, корп. стиль - уже имеется.
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