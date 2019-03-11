Дизайн и верстка главной страниццы сайта

Работы по двум сайтам сделанным на Wordpress с редактором Elementor, внести мелкие правки в дизайн - настроить автоматизированную рассылку новых постов, подготовить сайт к работе. Исправить ошибки обозначенные в комплексном аудите сайта. Понять и разрешить ...
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Есть действующий сайт
CMS modX
Сейчас необходимо:
1. сделать дизайн главной страницы (адаптив и мобильная версия). Структура страницы во вложении,
2. в блоке о нас необходим seo-копирайт не более 1000 символов
3. подправить все внутренние страницы, т.к. изменится шапка,
4. сверстать и настроить формы захвата
Во вложении: структура страницы, то, как я ее вижу, бриф для копирайтера, примеры работ для блока "нам доверяют"
https://drive.google.com/open?id=1Dayfu8w7dOTU-gK4F1eTajjABS-d63sS
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