Дизайн и верстка главной страниццы сайта

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок347 просмотров
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Есть действующий сайт  

CMS modX 

Сейчас необходимо:  

1. сделать дизайн главной страницы (адаптив и мобильная версия). Структура страницы во вложении,  

2. в блоке о нас необходим seo-копирайт не более 1000 символов 

3. подправить все внутренние страницы, т.к. изменится шапка,  

4. сверстать и настроить формы захвата 

Во вложении: структура страницы, то, как я ее вижу, бриф для копирайтера, примеры работ для блока "нам доверяют" 

https://drive.google.com/open?id=1Dayfu8w7dOTU-gK4F1eTajjABS-d63sS

5 лет назад
KuznetsovRoman
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад