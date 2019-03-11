Дизайн и верстка главной страниццы сайта

Есть действующий сайт

CMS modX

Сейчас необходимо:

1. сделать дизайн главной страницы (адаптив и мобильная версия). Структура страницы во вложении,

2. в блоке о нас необходим seo-копирайт не более 1000 символов

3. подправить все внутренние страницы, т.к. изменится шапка,

4. сверстать и настроить формы захвата

Во вложении: структура страницы, то, как я ее вижу, бриф для копирайтера, примеры работ для блока "нам доверяют"

https://drive.google.com/open?id=1Dayfu8w7dOTU-gK4F1eTajjABS-d63sS