Нарисовать Логотип, главное изображении и изображение для мобильной

$7
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки183 просмотра
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Нужно 3 картинки

Логотип.  Максимальные размер 137px на 24px. png на прозрачном фоне 

Главное изображение 1920px ширина 400px высота 

Изображение для мобильной версии Ширина 640px высота 330px  

Название и тема картинок -  Яркий Я 

Это тестовый магазин по продаже подростковой одежды,  вкладываться в него нет желания. Но и при этом не хочется совсем без картинки. 

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5 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Alexs432
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$7
1 день
WMZ
Данный проект давал, что бы самому не делать тяп ляп на проект, который является второстепенным. Поставил сразу не высокую цену из расчета, что придет какой нибудь школьник и тупо хоть что то сделает. У меня в последнее время вообще не очень везет с фрилансерами, очень много арбитражных дел и вообще нервы выносят по самое не хочу. Но в этом случае случилось чудо. Александр просто уточнил размеры и пожелания и уже через несколько минут появились первые наброски. В итоге даже их он переделывал 5 раз. Я блин не могу 1 переделку попросить у тех, кому платишь хорошо. А тут он сам смотрит и предлагает переделать, так как цвет не лежит. Не мне не понравилось, а ему. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ВАУ. Я технарь для меня главное, что бы было. А тут такой основательный подход. Очень приятно. Как создавались другие картинки это отдельная и очень длинная история, но блин в кое то веки я на самом деле очень доволен сотрудничеством. Не каких напрягов, не какого нытья. Работа под ключ. ТАК ЧТО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ. Сам сейчас вскоре с другим проектом пойду к нему. Спасибо за сотрудничество!
Все прошло успешно! спасибо за заказ!
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