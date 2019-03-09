Дизайн 1 страницы плюс нескольких попапов

Нужно разработать дизайн страницы статьи (поста, блога). Подробное ТЗ вышлю по запросу. Нужны примеры работ от вас (желательно с ссылками на готовые сайты) и примерные цены за разработку 1 страницы.

В дизайне нужно продумать много элементов (хотя казалось бы дизайн простой), поэтому стоит это иметь ввиду, что придется планировать интерфейс.

Верстка не нужна, требуется только дизайн (PSD).