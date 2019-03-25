В прикрепленных файлах макеты пилотной версии системы по работе с постоянными покупателями (для применения скидки покупатели идентифицируются по лицу с помощью камеры на кассе и специального ПО). Данный интерфейс предназначен для оператора-кассира. По макетам страниц необходимо сделать дизайн ...
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Есть вот такой сайт http://lambert.kwst.net/site/index.html
Мне необходимо сделай дизайн похожий на этот сайт, но что бы при сравнении моего сайта и этого было не понятно что мой сайт был сделан с этого сайта.
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