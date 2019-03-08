Веб-Дизайн и верстка "Фабрикатора" - системы управления проектами

Разрабатываю опенсурс проект которому посвящен сайт xreate.org работающий под управлением Фабрикатора- системы для совместной разработки(вики, баг трекер и тп). У фабрикатора некачественное визуальное офрмление, неудобная навигация, перегруженность информацией и тп.

Задача улучшить читабельноть, навигацию и понятность интерфейса для новичков. Выявить наиболее проблемные места и предложить лучшее решение. Изменения должны касаться всего нескольких разделов, - шрифты, лейаут, навигация, - я подробнее опишу что именно и в каких разделах.

По итогу работы, от вас требуется верстка и инструкции. Инструкции что изменить на пхп-стороне сайта. Пхп код самого Фабрикатора я могу изменить самостоятельно на основании этих инструкций.

информация о фабрикаторе: https://en.wikipedia.org/wiki/Phabricator

примеры, как выглядят сайты под управлением фабрикатора:

wikimedia: https://phabricator.wikimedia.org

mozilla: https://phabricator.services.mozilla.com

llvm: https://reviews.llvm.org

blender: https://developer.blender.org

freebsd: https://reviews.freebsd.org

solus: https://dev.solus-project.com