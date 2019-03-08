В прикрепленных файлах макеты пилотной версии системы по работе с постоянными покупателями (для применения скидки покупатели идентифицируются по лицу с помощью камеры на кассе и специального ПО). Данный интерфейс предназначен для оператора-кассира. По макетам страниц необходимо сделать дизайн ...
Веб-Дизайн и верстка "Фабрикатора" - системы управления проектами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатываю опенсурс проект которому посвящен сайт xreate.org работающий под управлением Фабрикатора- системы для совместной разработки(вики, баг трекер и тп). У фабрикатора некачественное визуальное офрмление, неудобная навигация, перегруженность информацией и тп.
Задача улучшить читабельноть, навигацию и понятность интерфейса для новичков. Выявить наиболее проблемные места и предложить лучшее решение. Изменения должны касаться всего нескольких разделов, - шрифты, лейаут, навигация, - я подробнее опишу что именно и в каких разделах.
По итогу работы, от вас требуется верстка и инструкции. Инструкции что изменить на пхп-стороне сайта. Пхп код самого Фабрикатора я могу изменить самостоятельно на основании этих инструкций.
информация о фабрикаторе: https://en.wikipedia.org/wiki/Phabricator
примеры, как выглядят сайты под управлением фабрикатора:
wikimedia: https://phabricator.wikimedia.org
mozilla: https://phabricator.services.mozilla.com
llvm: https://reviews.llvm.org
blender: https://developer.blender.org
freebsd: https://reviews.freebsd.org
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