Веб-Дизайн и верстка "Фабрикатора" - системы управления проектами

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разрабатываю опенсурс проект которому посвящен сайт xreate.org работающий под управлением Фабрикатора- системы для совместной разработки(вики, баг трекер и тп). У фабрикатора некачественное визуальное офрмление, неудобная навигация, перегруженность информацией и тп.

Задача улучшить читабельноть, навигацию и понятность интерфейса для новичков. Выявить наиболее проблемные места и предложить лучшее решение. Изменения должны касаться всего нескольких разделов, - шрифты, лейаут, навигация, - я подробнее опишу что именно и в каких разделах.

По итогу работы, от вас требуется верстка и инструкции. Инструкции что изменить на пхп-стороне сайта. Пхп код самого Фабрикатора я могу изменить самостоятельно на основании этих инструкций.

информация о фабрикаторе: https://en.wikipedia.org/wiki/Phabricator

примеры, как выглядят сайты под управлением фабрикатора: 

wikimedia: https://phabricator.wikimedia.org

mozilla:      https://phabricator.services.mozilla.com

llvm:           https://reviews.llvm.org

blender:      https://developer.blender.org

freebsd:      https://reviews.freebsd.org

solus:         https://dev.solus-project.com

5 лет назад
degraded-kinship
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработать дизайн и сделать html верстку

    В прикрепленных файлах макеты пилотной версии системы по работе с постоянными покупателями (для применения скидки покупатели идентифицируются по лицу с помощью камеры на кассе и специального ПО).  Данный интерфейс предназначен для оператора-кассира.  По макетам страниц необходимо сделать дизайн ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн страницы сайта

    Нужно сделать дизайн и верстку страницы сайта. Адаптивность - обязательное условие. Скорость загрузки страницы должна быть не меньше чем самого шаблона. Основа - шаблон темы Root. 1. На странице (карточка организации) будет размещена информация об организации: ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    Нужно доделать дизайн главной страницы Vigorsen.by , первую страницу с формой оставляем. Еще 3-4 страницы добавить с Географией перевозок (это весь мир почти), основные услуги, Мы в цифрах и т.д. В фигме исходники. Только дизайн ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обновление дизайна действующего сайта

    Необходимо сделать новый дизайн действующего сайта, так же добавить новые разделы, настроить мобильную версию сайта т дополнительные плюшки.  Сайт на Opencart, в личном сообщении укажу адрес сайта.  В вложении скрин доработок, прошу указать сроки и цены по ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перерисовать первый экран страницы

    Нужно отрисовать первый экран лэндинга для переноса на сайт в двух вариантах клиенту на выбор: 1. как-то поместить в пространство весь экран. 2. поместить в пространство только текст с фоном, а внизу – узкую форму ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн информационного сайта про автомобили

    Нужно нарисовать красивый, легкий дизайн для информационного портала об автомобилях ВАЗ. Нужно также разработать логотип к проекту. Страницы: [list][*]Главная[*]Рубрика[*]Полная запись[*]Главная страница форума[*]Полная страница записи форума[*]Главная страница вопросов и ответов[*]Полная страница вопрос и ответов[*]Страница поиска[/list] Плюс адаптивная версия для ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад