Доработать дизайн и сделать html верстку

Условия, ТЗ и сроки обсудили в личной переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикрепленных файлах макеты пилотной версии системы по работе с постоянными покупателями (для применения скидки покупатели идентифицируются по лицу с помощью камеры на кассе и специального ПО).
Данный интерфейс предназначен для оператора-кассира.
По макетам страниц необходимо сделать дизайн и html верстку. Дальнейшая разработка будет вестись нашими разработчиками.
Формат страниц - планшет с разрешением 1280 на 800. В масштабировании страниц на данном этапе проекта нет необходимости.
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