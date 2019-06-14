Доработать дизайн и сделать html верстку

В прикрепленных файлах макеты пилотной версии системы по работе с постоянными покупателями (для применения скидки покупатели идентифицируются по лицу с помощью камеры на кассе и специального ПО).

Данный интерфейс предназначен для оператора-кассира.

По макетам страниц необходимо сделать дизайн и html верстку. Дальнейшая разработка будет вестись нашими разработчиками.

Формат страниц - планшет с разрешением 1280 на 800. В масштабировании страниц на данном этапе проекта нет необходимости.