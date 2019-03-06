Элементы веб дизайна для сайта

Сделать дизайн сайта https://sharkun.ru в стиле лего города.
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Здравствуйте!
Есть сайт, работающий на Вордпресс на шаблонном дизайне, который мы хотим дополнить.
- -Для шапки нарисовать справа контакты (заказать звонок и написать - можно в виде текста, можно в виде кнопочек, например как здесь demis.ru).
- Слайдер меняться не будет, я его просто схематично показал, как и логотип в шапке и пункты меня (их отрисовывать не нужно, футер тоже не трогаем. Делаем всё остальное, что располагается в центральной ныне текстовой колонке (между шапкой и футером).
- Я примитивно накинул содержание (текст которого во многом будет скорректирован), хотелось бы чередовать блоки по горизонтали, отделяя их визуально друг от друга, акцентируя внимание не на дизайне, а на содержимом блоков, на формах захвата.
Не нужно впечатлять красивым дизайном.
Хотелось бы такой дизайн, как говорится, которого не видно, что бы информация воспринималась легко...
Нужно сделать Главную, Контакты и Внутреннюю и ещё другие внутренние, будут потом по образу и подобию, с небольшими изменениями в содержимом.
По ссылке далее увидите прототип (меню Главная и Услуги) - кликабельные кнопки (можно перейти на другую страницу).
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