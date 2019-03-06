Нужно сделать дизайн сайта. Сайт из себя будет представлять архив журналов(печатных), которые мы будем переводить в digital формат для индексации статей и дальнейшего их поискового продвижения. Задачи которые должен решать сайт:[list=1][*]Удобная навигация по каталогу журналов[*]Превью статей из ...