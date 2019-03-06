Необходимо разработать дизайн дополнительных страниц для сайте, плюс адаптив этих страниц. Сайт вышлю в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн сайта https://sharkun.ru в стиле лего города.
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