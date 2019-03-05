Дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок262 просмотра
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Добрый день!

В связи с расширением ищем опытного дизайнера на удаленную работу.

Основная суть работы:  разработка креативов на автомобильную тематику со множеством ресайзов (для веба, наружки и полиграфии).

При нахождении в г.Уфа возможна работа в удобном офисе.

Для связи просьба оставлять заявки здесь со ссылкой на актуальное портфолио + отписываться в скайп, по возможности (skype: mosq5550).

Спасибо!

5 лет назад
mosq5551
Алик 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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