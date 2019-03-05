Создать дизайн для ИМ.

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка127 просмотров
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Описание прислал в личку.

5 лет назад
alexonion
Алекс 
22 годаВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$950
10 дней
WMZ
Сотрудничал впервые с Алексеем, но сработались отлично. Исполнитель абсолютно адекватный и профессионал своего дела. Думаю поработаем еще не над одним проектом!
Отличный заказчик — всем рекомендую к сотрудничеству! Подробное ТЗ, понятные хотелки, быстрая оплата, на связи, приятный в общении — все супер! Спасибо за проект)
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