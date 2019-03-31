Оформить группу VK

Доброго времени суток! Нужен талантливый дизайнер, который сделает первый и единственный экран лендинга! Строго для тех, кто много работает с графикой, классно собирает из рефов конечный результат. Примеры работ скину в ТЗ, рефы - прикрепил. Очень динамичная, захватывающая атмосфера ...