Требуется сделать сайта

$40
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок226 просмотров
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Для сайта системы проверки позиций мы хотим сделать редизайн. 

Для того что бы минимизировать переделки, делаем первый экран, если все ок дорисовываем остальные блоки. 

Прототип в приложении и детали

https://docs.google.com/document/d/1VwvpdYzUdEmP0gf74lamKsAiGzpWNh3OtY3d2EsukCA/edit?usp=sharing

5 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад