Требуется сделать сайта

Нужно выполнить дизайн для сайта в разделе "ФОТО". В данный момент все фото размещены на одной странице. Планируется разбить их на несколько страниц по тематике "остекление", "отделка" и т. п.. Нужно чтобы страница выглядела красиво, вписывалась ...