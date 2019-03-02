Дизайн для сайта (1 страница) по франшизе салона красоты

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок293 просмотра
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Ищу опытного дизайнера с отменным чувством вкуса, для редизайна страницы сайта https://franchise.p-de-p.com/ посвященной франшизе салона красоты. 

В прекрипленном файле текст для нового сайта. 

5 лет назад
egor_pdp
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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