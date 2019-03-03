1 страница

Прототипирование интерфейса сайта - одна страница, главная Есть сайт с услугами, есть список услуг (Digital marketing - seo, smm, PPC, SEO aufit etc...)Но нет главной страницы. Нужно спроектировать главнуюстраницу, распределить правильно и логично все блоки. Примеры ...
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https://drive.google.com/file/d/16a9lPGQlqkP33BroxYP7Fb2XA0Z8It_B/view?usp=sharing
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