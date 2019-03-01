Нужен дизайнер для соцсетей.

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок805 просмотров
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Нужен дизайнер для соцсетей.  НЕ студии. 

Фото, картинки, небольшие видео из картинок с текстом и без

- для рекламным кампаний в соцсетях

- для оформления профиля 

Просьба - укажите Ваши расценки про подаче заявки . 

5 лет назад
IrinaDemir
Ирина 
44 годаТурция
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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