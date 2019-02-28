Создать похожую работу

Добрый день! Интересует возможность и стоимость возвращения сайта к жизни: http://brazil.od.ua А именно, нужно обновить каталог, контакты, добавить один-два блока с актуальной информацией. Либо же создать новый лендинг для продаж на WP или Tilda. Рассмотрю все предложения с ценами.