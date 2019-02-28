Здравствуйте. Нужно установить стрелки скроллинга для плейлиста, вынесенного за пределы видеоплеера на основе конструктора видеоплееров playerjs. Вся процедура по переносу выполнена, нужно прописать код для выноса стрелок, как в скриншоте.
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
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