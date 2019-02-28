Создать дизайн Landing Page

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Нужно сделать дизайн сайта лейдинг пейдж на автомобильную тематику,
плюсом будет похожие работы в портфолио и чувства стиля
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