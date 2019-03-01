вот тут https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/kalkuljator/zhaljuzi/ есть такая картинка http://joxi.ru/Y2LzgQJi7QGyDr https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/calc/jaluzi/img/vert_tkan.png она png! а под неё просто ложится картинка с разными жалюзи! Вот мне нужна такая картинка Есть исходник в векторе Предлагайте цену Кто готов взяться сейчас - пишите