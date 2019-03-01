1. Меню в мобильной версии исправить нужно, некорректно отображается. (рис.1) 2. Прижать футер к низу страницы 3. Вставить баннер, простая картинка без анимации (рис.2) 4. Баннер на главной добавить фон как на рисунке (рис.3) 5. Изменить дизайн блоков (рис. ...
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https://drive.google.com/drive/folders/14K7mcXWzZcspmzQ0uwQi_jOZ6iwfoo-u?usp=sharing
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