Правка дизайна OpenCart2

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка139 просмотров
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1. Меню в мобильной версии исправить нужно, некорректно отображается. (рис.1)

2. Прижать футер к низу страницы

3. Вставить баннер, простая картинка без анимации (рис.2)

4. Баннер на главной добавить фон как на рисунке (рис.3)

5. Изменить дизайн блоков (рис. 3 внизу)

OpenCart
5 лет назад
Bender52
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$11
1 день
Рекомендую! Все отлично, быстро, качественно.
Все отличное, хороший заказчик, рекомендую!
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