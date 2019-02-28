Нужно нарисовать дизайн лендинга для онлайн-школы. Срок - 04.03.19 до 11-00 московского времени. Просьба при ответе на проект прикреплять ссылки на ваши работы. Бюджет 2500 рублей
Сделать современный и функциональный дизайн автомобильного сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен очень качественный, привлекательный, современный и функциональный дизайн в разрешениях для ПК, планшетов и мобильных (ПК - 1366 (контентная часть 1170) по бутстраповской сетке, Планшет - 768, Мобильные - 320). Необходимо нарисовать адаптивный дизайн автомобильного сайта в PSD с максимально раздельными слоями.
Сайт можно будет посмотреть. Сайт информационный, не коммерческий, не лендинг.
Необходимо получить высокие пользовательские факторы: время проведённое на сайте, количество просмотренных страниц сайта, вовлечённость посетителя.
Нужно нарисовать 4 страницы:
Главная
Рубрика
Статья
404
Если нужно сначала делать макет, то открою сначала проект по макету.
Также нужно нарисовать favicon и простой логотип.
Сайдбар 250-300 пикселей. Расположен справа.
Основной фон сайта предпочтительно белый.
Шапка минималистичная, с меню со страницами сайта.
В подвале продублировать логотип, копирайты, указание по копированию материалов (разрешено копирование с указанием первоисточника). Страницы реклама, о сайте, контакты.
Под статьями форма комментариев ВКонтакте, Facebook и стандартная.
Должна быть кнопка Наверх.
В статьях также нарисовать хлебные крошки, содержание статьи, подложка для картинки с подписью, похожие статьи под статьями, дизайн таблиц и списков (нумерованные и маркированные) в статьях, цитаты (Важное, Совет, Внимание и т. д.).
Нужно нарисовать, как будет выглядеть ссылка и меню при наведении на неё и при нахождении на ней.
В статьях стоит сделать подложку заголовка или иным образом выделить заголовки, чтобы читатель мог сразу его найти.
Подумать, что будет на главной. Например, лучшие статьи, новые статьи, рубрики (последняя опубликованная статья большая, 3 маленькие рядом), что-то ещё и небольшой текст о сайте. Как пример. Придумайте сами. На главной странице должны быть лучшие статьи сайта. На странице рубрики, например, лучшие статьи рубрики, дальше статьи с миниатюрой и описанием.
Подобрать хороший легко читаемый шрифт.
ВАЖНО! Предлагайте свои цены за эту работу. Писать только людям с положительными отзывами и примерами работ. Желательно указывать ссылки на сделанные дизайны информационных сайтов.
Если вы сможете делать хорошие дизайны и не дорого, то сможем работать над другими сайтами.
- Похожие заказы
- $37Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
вот тут https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/kalkuljator/zhaljuzi/ есть такая картинка http://joxi.ru/Y2LzgQJi7QGyDr https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/calc/jaluzi/img/vert_tkan.png она png! а под неё просто ложится картинка с разными жалюзи! Вот мне нужна такая картинка Есть исходник в векторе Предлагайте цену Кто готов взяться сейчас - пишитеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Нужно создать дизайн страниц сайта в 3 размерах: для компьютера, планшета, смартфона. Всего 10 страниц и кейсы (8 однотипных кейсов с разными текстами и картинкой). 3 страницы и шаблон кейсов есть , их нужно переделать немного. Остальные ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/OlesyaBlanc/portfolio/dizajn-sajtov-9/sajt-internet-provajdera-1872218/]Пример работы[/url]Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Меня зовут Андрей, у меня есть потребность в ваших услугах. Нужно разработать прототип лендинга для веб - студии. Есть набросок и пояснение к нему. Возьметесь? Прошу описать сценарий нашего взаимодействия, т.к. не только я, но и компания ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет! Мне на этой неделе нужен дизайн+верстка продающей страницы конференции. Выполнить в вордпресс с оптимайзом. Возьмётесь?Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Отрисовать и изменить лендинг , добавить блоки и сделать дизайн. [url=http://xn--d1abachmidulbjo4mqc.xn--p1ai/]http://железныйпорядок.рф[/url] [/b]Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $120
Приветствую! Требуется разработка адаптивного дизайна сайта (десктоп + мобильная версия) Максимальная ширина сайта на десктопе - 1200px Так же нужны макеты двух адаптаций - для экранов 800-1150 и для мобильных устройств (так, чтобы можно было сверстать в одном ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт5 лет назад
http://www.visit-crimea.com/ - Наш сайт, на котором нужно сделать новую шапку. Сделать дизайн шапки сайта. Шапка должна быть адаптивной под все экраны, в т.ч. телефоны и планшеты. Вот сайт [url=http://artex.com.ua/]http://artex.com.ua/[/url] дизайн шапки которого нам понравилась. Сделать логотип слева. Написать рядом ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо в существующий макет сайта в нести правки.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад