Сделать современный и функциональный дизайн автомобильного сайта

Нужен очень качественный, привлекательный, современный и функциональный дизайн в разрешениях для ПК, планшетов и мобильных (ПК - 1366 (контентная часть 1170) по бутстраповской сетке, Планшет - 768, Мобильные - 320). Необходимо нарисовать адаптивный дизайн автомобильного сайта в PSD с максимально раздельными слоями.

Сайт можно будет посмотреть. Сайт информационный, не коммерческий, не лендинг.

Необходимо получить высокие пользовательские факторы: время проведённое на сайте, количество просмотренных страниц сайта, вовлечённость посетителя.

Нужно нарисовать 4 страницы:

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Статья

404

Если нужно сначала делать макет, то открою сначала проект по макету.

Также нужно нарисовать favicon и простой логотип.

Сайдбар 250-300 пикселей. Расположен справа.

Основной фон сайта предпочтительно белый.

Шапка минималистичная, с меню со страницами сайта.

В подвале продублировать логотип, копирайты, указание по копированию материалов (разрешено копирование с указанием первоисточника). Страницы реклама, о сайте, контакты.

Под статьями форма комментариев ВКонтакте, Facebook и стандартная.

Должна быть кнопка Наверх.

В статьях также нарисовать хлебные крошки, содержание статьи, подложка для картинки с подписью, похожие статьи под статьями, дизайн таблиц и списков (нумерованные и маркированные) в статьях, цитаты (Важное, Совет, Внимание и т. д.).

Нужно нарисовать, как будет выглядеть ссылка и меню при наведении на неё и при нахождении на ней.

В статьях стоит сделать подложку заголовка или иным образом выделить заголовки, чтобы читатель мог сразу его найти.

Подумать, что будет на главной. Например, лучшие статьи, новые статьи, рубрики (последняя опубликованная статья большая, 3 маленькие рядом), что-то ещё и небольшой текст о сайте. Как пример. Придумайте сами. На главной странице должны быть лучшие статьи сайта. На странице рубрики, например, лучшие статьи рубрики, дальше статьи с миниатюрой и описанием.

Подобрать хороший легко читаемый шрифт.

ВАЖНО! Предлагайте свои цены за эту работу. Писать только людям с положительными отзывами и примерами работ. Желательно указывать ссылки на сделанные дизайны информационных сайтов.

Если вы сможете делать хорошие дизайны и не дорого, то сможем работать над другими сайтами.