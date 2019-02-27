Адаптивная шапка сайта.

Мне на этой неделе нужен дизайн+верстка продающей страницы конференции. Выполнить в вордпресс с оптимайзом, можно по шаблону. Есть текст от копирайтер и выделение главных слов, т.е почти готовый макет. Нужно доработать структуру с копирайтером (я ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.visit-crimea.com/ - Наш сайт, на котором нужно сделать новую шапку.
Сделать дизайн шапки сайта. Шапка должна быть адаптивной под все экраны, в т.ч. телефоны и планшеты.
Вот сайт http://artex.com.ua/ дизайн шапки которого нам понравилась. Сделать логотип слева. Написать рядом Крымский туроператор. Селать кнопки "Турагенствам" и "Туристам". Кнопка поиска как там нам не нужна, лучше сделать поле, где мы сможем указать контакты (2 телефона и адрес).
Посередине можно добавить автобус, по типу как у них самолет. Во вложении автобус, как вариант, но можно и другой.
Также во вложении логотип.
Размер шапки должен быть в ширину 1200, в высоту ориентировочно 110 (+/-).
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