Адаптивная шапка сайта.

http://www.visit-crimea.com/ - Наш сайт, на котором нужно сделать новую шапку.

Сделать дизайн шапки сайта. Шапка должна быть адаптивной под все экраны, в т.ч. телефоны и планшеты.

Вот сайт http://artex.com.ua/ дизайн шапки которого нам понравилась. Сделать логотип слева. Написать рядом Крымский туроператор. Селать кнопки "Турагенствам" и "Туристам". Кнопка поиска как там нам не нужна, лучше сделать поле, где мы сможем указать контакты (2 телефона и адрес).

Посередине можно добавить автобус, по типу как у них самолет. Во вложении автобус, как вариант, но можно и другой.

Также во вложении логотип.

Размер шапки должен быть в ширину 1200, в высоту ориентировочно 110 (+/-).