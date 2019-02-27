Нарисовать 2 внутренние страницы

Нужен адаптивный дизайн для сайта компании Webernetic. Понравившиеся сайты и элементы будут в прикреплённых файлах. Там же будет документ со ссылкой на архив со всеми прототипами. Всего 29 страниц и 1 поп-ап. Так же отдельно ...