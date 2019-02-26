Нужен простой логотип для сайта bitok @by + favicon Тематика криптовалюты. На белом и черном фонах, вектор. Стилистика (https://localbitcoins.by) Оставляйте пожалуйста предложения.
Создать современный, креативный дизайн для группы в вк
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн адаптивный комп, телефон: аватар, шапка, обложка для товаров, маска для постов, маска для кейсов, меню
Посыл: перезагрузка, продвижение, возобновление, возрождение
Тематика: смм агентство, реклама
На шапке: лого (возможно корректировка - объемные буквы или с каким-либо эффектом), кнопка подпишись, текст: оформление, дизайн, продвижение.
+ исходники
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