Нужен дизайнер для оформления страницы лендинга.

$40
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок160 просмотров
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Нужен дизайнер для оформления страницы лендинга.  

Тема: Лидогенерация  

Сроки: 16 марта, до 10.00 часов по МСК,   

Цена: 2500   

Приоритет буду отдавать исполнителям, которые уже работали с похожей тематикой.   

Ориентировочные образцы сайтов для большего понимания конечного результата могу предоставить.   

Работу принимаю в формате PSD, сначала первый экран  проверка. Далее остальное.  

Прикрепляйте примеры Ваших работ при отписке на проект.  

Подробности работы обсудим с кандидатами.

5 лет назад
Golikova_Anna33
Анна Голикова 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
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