Дизайн Landing Page

Разработать посадочную страницу для наушников Apple AirPods, которая бы увеличивала существующую на данный момент конверсию. Продукт банально простой - тех. задание соответствующие: 1. Ширина - 940. 2. Страница сейчас - [url=https://trubkoved.ru/products/Наушники-apple-airpods]Наушники-apple-airpods[/url] 3. Обязательно должен присутствовать блок доставки - https://gyazo.com/dcd2493d8f3d684eff3d4ccf0700a16b 4. Общий посыл должен ...