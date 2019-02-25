Подробный комплексный план юзабилити используя современные технологии

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Требуется составить подробный комплексный план используя современные технологии юзабилити.Выделить комплекс мер для повышения поведенческого фактора пользователя.  Интересует ответственный и порядочный исполнитель, понимающий поставленную задачу. Скачайте файл для ознакомления, в файле приведен не полный список корректировок по юзабилити, предлагайте ваши методы, варианты, сроки и стоимость.  После подробного и Адекватного отчета по корректировкам и плану действий, оцениваем знание исполнителя и начинаем сотрудничество.

5 лет назад
dicomp
42 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
месяц назад