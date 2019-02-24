Дизайн сайта по доставке еды с корнзиной

Нужно создать сайт туристических услуг наподобие такого [url=https://bluebird.by/type/child/]https://bluebird.by/type/child/[/url] с похожими цветами, но с иной цветовой гаммой. Нужно, чтоб выглядело интересно и своеобразно. Сколько будет стоить такая работа с нуля? Есть только пример сайта, который приложил выше. Желательно, чтоб ...