Дизайн сайта по доставке еды с корнзиной

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок279 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет магазин с оплатой онлайн 

Страницы:  

1. Меню с блюдами 

2. Станица блога 

3. Страница об акциях 

4. Страница для корпоративных клиентов  

5. Страница для организации банкета с функцией просчета 

Категории блюд в меню: 

1. Горячие блюда: 

А) блюда из баранины 

Б) блюда из курицы 

В) блюда и 

1. Закуски 

2. Салаты 

3. Супы 

4. Напитки 

5. Выпечка 

6. Суши 

7. Пицца

Дизайн сайта
5 лет назад
parxomenkonikola
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад