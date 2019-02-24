Дизайн главной страницы сайта театра по прототипу

Дизайн сайтовЗавершен39 заявок289 просмотров
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Дизайн главной страницы сайта театра по прототипу  

5 лет назад
ekaterina07
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Makkavei
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$45
1 день
WMZ
Владимир, замечательный специалист - сделал дизайн в срок, сразу поняв что именно нужно. С ним очень удобно работать. Рекомендую!
Екатерина очень хороший и позитивный заказчик. Задача поставлена ясно, достойная оплата и вовремя. Рекомендую.