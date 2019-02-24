Дизайн главной страницы сайта театра по прототипу  

Требования: -разрешение 1140Х250 пикс. ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!! Имеется интернет-магазин, на котором нужно сменить шапку: [url=https://velife.ru/shop]https://velife.ru/shop[/url] Необходимо нарисовать продавца и покупателей, а также витрину с ...