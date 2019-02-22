Сайт-одностраничник

$20
Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки349 просмотров
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Необходимо смоделировать сайт (лендинг), дизайн и верстка. Интересуют цена и сроки. 

5 лет назад
MarinaEW
Марина 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад