Нарисовать шапку для веломагазина

$15
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки194 просмотра
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Требования:

-разрешение 1140Х250 пикс. 

ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!!

Обязательно прислать PSD-исходник.

5 лет назад
nikita-91
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Al_y_sa
Марина 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
3 дня
WMZ
Рекомендую исполнителя. Ответственный и внимательный к мелочам! Учитывает все пожелания заказчика
Благодарна за очередной заказ, рекомендую к сотрудничеству)