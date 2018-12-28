nikita-91

Никита nikita-91

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Услуги по WordPress

Оказываю услуги по сайтам с CMS WordPress.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$85
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
$85
10 баллов
3 года назад
Создать php-скрипт экспорта товаров в VK-market
PHPSQL
Все отлично, понимающий заказчик, не требующий не возможного. Оплата была соизмерима затраченного времени
Несмотря на сложности, возникшие при выполнении заказа, Роман доделал скрипт до конца, не бросив на полпути. Единственный минус в том, что сроки выполнения увеличились на гораздо большее время.
Ответный отзыв
Al_y_sa
Марина 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать меню для группы ВК
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству!
Все сделано согласно заданию
Ответный отзыв
SokolovProg
Александр 
33 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Настроить PHP-конвертер (парсер) YML в CSV
PHP
Отличный заказчик! Всегда на связи, коммуникабельный, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Исполнитель ответственно подошел к заданию, был на связи и консультировал по всем вопросам. Рекомендую!
Ответный отзыв
Al_y_sa
Марина 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать шапку для веломагазина
CSSHTML
Благодарна за очередной заказ, рекомендую к сотрудничеству)
Рекомендую исполнителя. Ответственный и внимательный к мелочам! Учитывает все пожелания заказчика
Ответный отзыв
bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Выполнение рекомендаций Google PageSpeed Insights на WordPress
WordPress
Рекомендую Никиту к сотрудничеству. Всегда на связи. Предоставил всю нужную информацию для работы над проектом.
Благодарю исполнителя за ответственный подход к работе и грамотную консультацию по всем вопросам.
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