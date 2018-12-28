Необходим PHP-скрипт для экспорта товаров из CSV-файла в раздел Товары группы ВКонтакте через API. Скрипт должен работать без подключения к БД SQL и быть запущен по расписанию в планировщике CRON.
- $15Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Найти и удалить вирусы с wordpress-сайта. Дать рекомендации по защите сайта. Пример вируса: https://velife.ru/zerocustom/6484xcugs64-bm0403800-006247.htm Google определил это как взломанный контент.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно нарисовать меню для группы ВК по инструкции https://vk.com/page-35158179_52224436 Структуру меню предоставлю.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужно нарисовать меню для группы ВК по инструкции https://vk.com/page-35158179_52224436 Структуру меню предоставлю.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Имеется магазин на Woocommerce, в котором нужно сделать следующее: - в шапке справа внизу добавить кнопку Корзина с количеством товаров - настроить страницу оформления заказа с помощью плагина с настройкой полей ввода информации ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Имеется внешний YML-файл выгрузки товаров, который нужно скачивать и конвертировать в формат CSV в кодировке UTF-8 при помощи скрипта на PHP. Примеры данного скрипта: Пример1 Пример 2 Необходимо ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Требования: -разрешение 1140Х250 пикс. ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!! Обязательно прислать PSD-исходник.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Требования: -разрешение 1140Х250 пикс. ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке не нужно, так как они реализованы с помощью html и css. Только шапка!! Имеется интернет-магазин, на котором нужно ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $10
Имеется сайт на CMS WordPress, который нужно оптимизировать для ускорения загрузки страниц по PageSpeed InsightsСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Имеется магазин на WooCommerce, и недавно появилась проблема следующего характера: При переходе на любую страницу с каталогом (2,3 и т.д.) товаров они не отображаются, кроме первой (главной). Страница магазина https://velife.ru/shopСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $22
Необходимо написать 5 статей велосипедной тематики. Можно предложить свои темы! Образец статьи с картинками https://yadi.sk/d/P8nKJkxE3UNq5n Требования к статьям: 1. Основное ключевое слово не обязательно должно быть в первом абзаце, оно ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно настроить плагин Wp All-import для WooCommerce для импорта csv из внешнего источника (Admitad) с возможностью автоматического обновления товаров при обновлении данных. Также нужно настроить корректное отображение товаров в магазине (чтобы было ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
Имеется сайт велосипедной тематики, на котором нужно сменить шапку. На данный момент шапка сайта имеет разрешение 1140Х250 пикс. Как выглядит шапка, смотрите вложение. ВНИМАНИЕ!! Никаких текстов рисовать на шапке ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Необходимо составить на основе собранного списка запросов подробный контент-план для дальнейшего написания статей копирайтером, то есть прописать на основе запроса: название статьи (Н1)titledescriptionключевые фразыструктуру (подзаголовки разделов статьи)Тематика: велосипеды. Список ...Продающие тексты1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Имеется сайт велосипедной тематики, на который Яндексом были наложены санкции по статье «Малополезный контент, спам, избыток рекламы» Позиции сайта в выдаче понижены, трафик упал(( Необходимо провести СЕО-аудит, указав на ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $35
Нужно в течение 2 недель отредактировать 124 статьи велосипедной тематики. Объем одного текста - 5000 знаков без пробелов. Необходимо проверить статьи на наличие фактических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок, исправить заголовки в ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $7
Необходимо составить контент-план для сайта велосипедной тематики на 50 статей ПРОСЬБА С ДРУГИХ САЙТОВ НАЗВАНИЯ СТАТЕЙ НЕ КОПИРОВАТЬ!!! В данный момент на сайте уже имеется определенное количество статей, и ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $7
Нужно разместить 10 статей по ТЗ на сайте велосипедной тематики WordPress; Статьи с картинками предоставляются.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $126
Требуется перевести статьи велосипедной тематики на английский язык. Список статей (ссылки): http://velife.ru/v-dalnij-put/aptechka-dlya-velopoxoda-minimalnyj-nabor.html http://velife.ru/v-dalnij-put/kak-podgotovitsya-k-dalnemu-veloputeshestviyu.html http://velife.ru/v-dalnij-put/velosiped-dlya-dalnix-puteshestvij-kakim-on-dolzhen-byt.html http://velife.ru/velogadgety/gps-treker-dlya-velosipeda-dopolnitelnaya-bezopasnost-ili-bespoleznyj-gadzhet.html http://velife.ru/velogadgety/gps-navigator-ili-smartfon-chto-luchshe-dlya-velosipeda.html http://velife.ru/velogadgety/kak-vybrat-velokompyuter.html http://velife.ru/velogadgety/dinamo-vtulka-dlya-zaryadki-gadzhetov-stoit-li-brat.html http://velife.ru/zapchasti-i-detali/chto-dolzhno-byt-v-nabore-veloaptechki-velosipedista.html http://velife.ru/zapchasti-i-detali/kak-vybrat-detskoe-velokreslo.html http://velife.ru/zapchasti-i-detali/kak-vybrat-velobagazhnik.html ...Переводы26 заявокЗакрыт8 лет назад
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Ищу ответственного исполнителя для написания серии SEO-статей с картинками велосипедной тематики. Бюджет - 50 руб/1000 символов! Нужна серия SEO-статей с картинками велосипедной тематики по категориям Экипировка, Велогаджеты, Катание, Уход/ремонт ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад