Настроить PHP-конвертер (парсер) YML в CSV

$10
Веб-программированиеЗавершен6 заявок224 просмотра
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Имеется внешний YML-файл выгрузки товаров, который нужно скачивать и конвертировать в формат CSV в кодировке UTF-8 при помощи скрипта на PHP.

Примеры данного скрипта: Пример1 Пример 2

Необходимо настроить PHP-скрипт именно под указанную YML-выгрузку.

PHP
5 лет назад
nikita-91
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SokolovProg
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$7
3 дня
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