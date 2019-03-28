Настроить PHP-конвертер (парсер) YML в CSV

Здравствуйте, необходимо корректировка странички чекаута, а точнее блока доставки shipping + flat rate (ajax + js) Необходимо обновление данных в сумме заказе при изменении способа доставки, а так же вывести дополнительное поле (с ползунком для изменения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется внешний YML-файл выгрузки товаров, который нужно скачивать и конвертировать в формат CSV в кодировке UTF-8 при помощи скрипта на PHP.
Примеры данного скрипта: Пример1 Пример 2
Необходимо настроить PHP-скрипт именно под указанную YML-выгрузку.
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