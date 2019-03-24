PHP Сделать генератор иконки

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки224 просмотра
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См. рисунок. Нужно на PHP сделать генератор иконок для ников.

От Вас скрипт, который генерирует при запуске 10 таких кружочков, каждый со случайной буквой.

PHP
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
forestjump
Денис 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Денис прекрасно справился с поставленной задачей! Рекомендую как опытного разработчика!
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