Удалить вирус баннер на сайте на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок250 просмотров
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Здравствуйте. Требуется удалить вирус с сайта. 

rolshtor.ru 

5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва