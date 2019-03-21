Доработка OpenCart

Добрый день! Необходимо создать генератор купонов для сайта. Мы будем сами раздавать купоны. Можно создать внутри админки или вынести данный функционал на отдельную страницу, которая доступна только админу в ЛК Примерная схема http://prntscr.com/n1gw92 Укажите, пожалуйста, примерные сроки выполнения и ...
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Здравствуйте. Требуется доработать интернет магазин megafaraТОЧКАru, проанализировать его настройку от предыдущего программиста а так же выполнить работу согласно прикрепленного ТЗ.
Прошу откликаться фрилансеров с опытом работы на CMS OpenCart .
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