Доработка OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Здравствуйте. Требуется доработать интернет магазин megafaraТОЧКАru, проанализировать его настройку от предыдущего программиста а так же выполнить работу согласно прикрепленного ТЗ. 

Прошу откликаться фрилансеров с опытом работы на CMS OpenCart .

OpenCart
5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва