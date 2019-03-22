Мы хотели к лендингу добавить пару страниц и сделать между страницами навигацию. текущий лендинг: kartapolaka.ru Тз по страницам ниже. Они спроектированы полностью по одинаковому шаблону с текущей. ТЗ страница язык: в аттаче ТЗ страница КСП: в аттаче
Программист ModX для добавления компонента купонов (не minishop2)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо создать генератор купонов для сайта. Мы будем сами раздавать купоны.
Можно создать внутри админки или вынести данный функционал на отдельную страницу, которая доступна только админу в ЛК
Примерная схема http://prntscr.com/n1gw92
Укажите, пожалуйста, примерные сроки выполнения и стоимость
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