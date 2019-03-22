Программист ModX для добавления компонента купонов (не minishop2)

Помогите пожалуйста, очень срочно очистить сайт от вирусов. Хостинговая компания вырубило на время сайт, пока висят эти файлы. Могу скинуть список файлов, которые заражены. Пишите пожалуйста в телеграмм, там быстрее договоримся обо всем: