Интеграция верстки с Битрикс Малый бизнес и реализацию функционала

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! 

Необходимо интегрировать верстку с битриксом МБ. Есть техническое описание функционала. 

Лицензия - малый бизнес. 

Страницы :

https://angeletta.ru/interdisp/about.html

https://angeletta.ru/interdisp/catalog-reg.html

https://angeletta.ru/interdisp/catalog-unreg.html

https://angeletta.ru/interdisp/contact.html

https://angeletta.ru/interdisp/fip.html

https://angeletta.ru/interdisp/index.html

https://angeletta.ru/interdisp/news.html

https://angeletta.ru/interdisp/news-one.html

https://angeletta.ru/interdisp/selection-applicati...

https://angeletta.ru/interdisp/selection-brands.ht...

https://angeletta.ru/interdisp/selection-supplier....

http://angeletta.ru/interdisp/login.html

http://angeletta.ru/interdisp/order.html

http://angeletta.ru/interdisp/history.html

тех описание https://docs.google.com/document/d/1FOT-kUG79Yi6dHUHkvF4OPPlonZPnVTgyWf4N6pe5kA/edit#

5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Парсер линии букмекера в excel

    Требуется парсинг линии лошадиных скачек через букмекера, либо сайт, вроде oddscheker. Всё предполагается делать в excel. 1) Данные нужны с bet365, will hill 2) Выводить в ячейки - кличку, форму, кфц 3) По возможности, выводить не всех, а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Drupal, миграция формы и модуля на плагин Web Forms

    Есть форма заявки на YAML form и к ней прикручен самописный модуль по обработке этих заявок: https://bit.ly/2YgVRuP Сейчас, в связи с переездом на PHP 7xx, требуется перенести форму на новый плагин WebForms, сохранив полную работоспосбность модулей-обработчиков заявки.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Поменять платежную систему

    $32

    На сайте фреймворк yii2 реализована платежная система G2A PAY. В связи с тем, что отсутствует верификация, нужно сделать корректный переход на Payeer для заказчиков с Европы и русских исполнителей

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помощь по доработке сайта на Prestashop

    Добрый день! Необходим грамотный специалист который очень хорошо разбирается в prestashop и который за умеренную плату поможет нам настроить сайт(http://anita.tw1.ru/). Необходимы изменения в купленном шаблоне Пример наших хотелок) 1. В карточке товара сделать подключить таб (доставка и оплата) поставили ...

    Prestashop
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевести проект на typescript

    $2000

    Есть работающий проект. Клиентская часть изначально написанна на angularjs v.1 Далее частично переведен на typescript. Стоит следующая задача: 1-Весь проект перевести на angular5 (typescript) 2-Необходимо в 8-10 страниц сделать визуальные изменения 3-Сделать рефакторинг, оптимизацию, почистить код

    TypeScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна помощь по яндекс вебмастер.

    Нужна помощь по яндекс вебмастеру. Сайт уже несколько недель как есть, но яндекс не добавляет страницы в поиск. Когда проверяю ответ страниц, сервер возвращает 301.  [url=https://crimeancarcovers.ru/]https://crimeancarcovers.ru[/url] вот сайт Нужно проанализировать проблему и сделать так, чтобы сайт был проиндексирован.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить багги и добавить материалы ( opencart)

    Всем доброго времени суток.    Нужно на сайте (opencart) сделать: категории, бренды   Добавить: Материалы ( их 100- 200, картинка , вес, название и все)    Исправить: пару багов и просто проверить сайт на работоспособность    Оплата либо поэтапная, либо после работы. На ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад