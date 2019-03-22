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Интеграция верстки с Битрикс Малый бизнес и реализацию функционала
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Добрый день!
Необходимо интегрировать верстку с битриксом МБ. Есть техническое описание функционала.
Лицензия - малый бизнес.
Страницы :
https://angeletta.ru/interdisp/about.html
https://angeletta.ru/interdisp/catalog-reg.html
https://angeletta.ru/interdisp/catalog-unreg.html
https://angeletta.ru/interdisp/contact.html
https://angeletta.ru/interdisp/fip.html
https://angeletta.ru/interdisp/index.html
https://angeletta.ru/interdisp/news.html
https://angeletta.ru/interdisp/news-one.html
https://angeletta.ru/interdisp/selection-applicati...
https://angeletta.ru/interdisp/selection-brands.ht...
https://angeletta.ru/interdisp/selection-supplier....
http://angeletta.ru/interdisp/login.html
http://angeletta.ru/interdisp/order.html
http://angeletta.ru/interdisp/history.html
тех описание https://docs.google.com/document/d/1FOT-kUG79Yi6dHUHkvF4OPPlonZPnVTgyWf4N6pe5kA/edit#
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