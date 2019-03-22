Поменять платежную систему

$32
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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На сайте фреймворк yii2 реализована платежная система G2A PAY. В связи с тем, что отсутствует верификация, нужно сделать корректный переход на Payeer для заказчиков с Европы и русских исполнителей

5 лет назад
jokerrs
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад