Подключить и настроить Турбо-страницы для интернет-магазина

Есть форма заявки на YAML form и к ней прикручен самописный модуль по обработке этих заявок: https://bit.ly/2YgVRuP Сейчас, в связи с переездом на PHP 7xx, требуется перенести форму на новый плагин WebForms, сохранив полную работоспосбность модулей-обработчиков заявки.