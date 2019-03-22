Доработка сайта на Yii Framework

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок229 просмотров
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1) Починка поиска по сайту

2) Настрйока фильтра

3) Настройка паганации на странице поиска

4) Доработка загрузки файла XML

5) Архивация материалов

6) Пакетное удаление материалов (настройка)

7) Доработка существующих модулей вывода материалов

5 лет назад
sesmaster
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад