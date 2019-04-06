Необходимо будет внести изменения на сайте

Веб-программированиеЗавершен1 заявка196 просмотров
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Необходимо будет внести изменения на сайте на javascript + node.js тут задание от вас сроки и бюджет 

тут задание https://docs.google.com/document/d/1UFu7GFm5JHNwN6ZN3KeE6CTigd8QTUVjJzKIdVznUvg/edit?usp=sharing

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
kirakosyan_
25 летАрмения
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$200
7 дней
WMZ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
И вам Спасибо !!!!